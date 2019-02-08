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Адвокат: если Сарр не появится в суде, его объявят в розыск

Адвокат: если Сарр не появится в суде, его объявят в розыск
Футбол / РПЛ

Адвокат жительницы Норвегии, обвинившей новичка «Енисея» Бабакара Сарра в изнасиловании, уверен, что суду было предоставлено достаточно доказательств вины футболиста.

«На наш взгляд, доказательств достаточно, чтобы признать его виновным. Сперва он должен был выплатить компенсацию жертве, но затем двое судей из трёх сочли, что его необходимо заключить под стражу. Если он не появится в суде на следующей неделе, слушания будут отложены, а Сарра объявят в розыск.

Моя клиентка чувствует себя неважно. Но она надеется, что Сарр посетит суд и понесёт справедливое наказание. На мой взгляд, причиной разрыва контракта с «Мольде» стало ещё одно обвинение по новому делу об изнасиловании перед Рождеством», — сказал адвокат корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Сарр перешёл в «Енисей» на правах свободного агента. Последние 2,5 года он играл в «Мольде», где успел поработать с Уле-Гуннаром Сульшером, но в январе контракт с норвежским клубом был расторгнут по обоюдному согласию. О причинах преждевременного расставания никто говорить не стал.

Новичка «Енисея» обвиняют в изнасиловании. Суд состоится 14 февраля
Маленький нюанс: это уже четвёртое обвинение футболиста.
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