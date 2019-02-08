Мбаппе: Лигу чемпионов выигрывают на футбольном поле, всё зависит от нас

Форвард «ПСЖ» Киллиан Мбаппе призвал одноклубников вывести парижан на новый уровень в Лиге чемпионов. 12 февраля «ПСЖ» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Добиться успеха в Лиге чемпионов нелегко, но мы должны продолжать биться и никогда не сдаваться. Думаю, наше время настанет, нам не стоит слишком торопиться.

Всему своё время, нужно идти шаг за шагом. Если будем поступать так, наше время придёт.

Лигу чемпионов выигрывают на футбольном поле. Значит, всё зависит от нас, нашей команды. Мы создали очень сильную команду, но теперь мы должны идти дальше, ведь этого недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы становимся сильнее, прогрессируем, нужно следовать в этом направлении», — цитирует Мбаппе Four-Four-Two.