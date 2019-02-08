Айртон: знаю, что в России с погодой будет ещё сложнее, чем в Турции

Защитник «Спартака» Айртон Лукас, который перешёл в московский клуб этой зимой из бразильского «Флуминенсе», рассказал об адаптации в новой команде.

«Поначалу действительны было непросто, но благодаря помощи моих бразильских друзей адаптация проходит всё быстрее и увереннее. С каждым днём чувствую себя всё лучше. Притираюсь к ребятам, узнаю, кто как играет. Завёл друзей в команде, тренер мне доверяет. Поэтому ситуация идёт в гору.

К каким вещам ещё привыкаю? Прежде всего, к температуре. Я знаю, что здесь, в Турции, не так холодно, как в России, но это немножко не моя погода. Я адаптируюсь. Знаю, что в России будет ещё сложнее. Внутренне к этому готовлюсь. Надеюсь, что погода не помешает показать хороший футбол в Премьер-Лиге», — сказал Айртон в интервью пресс-службе «Спартака».