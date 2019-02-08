Гвардиола: Менди — в Гонконге? Какого чёрта?!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед началом предматчевой пресс-конференции, посвящённой матчу с «Челси», был шокирован поведением защитника «горожан» Бенджамена Менди. Крайний защитник, восстанавливающийся после травмы колена, выложил в соцсетях видео из международного аэропорта Гонконга, в то время как Менди должен был проходить реабилитацию в Барселоне.

«В Гонконге? Какого чёрта?! Я не знаю. Нужно лучше понимать «Инстаграм». Не знаю, что и сказать. Ещё вчера он был в Барселоне. Гонконг? Нет, он не должен быть там.

Менди травмирован, у него мениск. Ему нужно восстановиться и вернуться на свой уровень», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Вскоре французский защитник сообщил, что он пошутил. По словам Менди, он не летал в Гонконг. Футболист принёс извинения за то, что ввёл тренера в заблуждение.