Гамшик в ближайшие дни пройдёт медобследование перед трансфером в «Далянь Ифань»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик близок к переходу в китайский клуб «Далянь Ифань», сообщает Sport Mediaset.

Гамшик не поможет «Наполи» в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной», который состоится 9 февраля. Игрок будет проходить медицинский осмотр в Мадриде перед трансфером.

По информации издания, «Далянь Ифань» согласился заплатить клубу из Неаполя € 20 млн одним платежом за переход 31-летнего словака. В новой команде футболист будет зарабатывать по € 9 млн за сезон в течение трёх лет.

Ожидается, что о трансфере официально будет объявлено 11 или 12 февраля.

Марек выступает за «Наполи» с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 13 матчах.