Ещенко и Жиго продолжают тренироваться по индивидуальному графику

Вчера, 8 февраля, московский «Спартак» провёл две тренировки в Турции. Оба занятия пропустил полузащитник Лоренсо Мельгарехо, который продолжает восстанавливаться после повреждения приводящей мышцы левого бедра, сообщает пресс-служба красно-белых.

Защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго по-прежнему работают по индивидуальному графику. Вратарь Артём Ребров проходит курс реабилитации. Все остальные игроки «Спартака» тренируются в общей группе.

Сегодня, 9 февраля, московская команда проведёт товарищеский матч с братиславским «Слованом». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.