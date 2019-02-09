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«Байер» одержал третью победу подряд в Бундеслиге, разгромив «Майнц»

«Байер» одержал третью победу подряд в Бундеслиге, разгромив «Майнц»
Футбол / Германия

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Байера» отличились защитник Венделл, хавбеки Кай Хавец и Карим Беллараби, а также нападающий Юлиан Брандт, оформивший дубль. Автором единственного гола хозяев стал форвард Робин Куайсон.

Победная серия леверкузенского клуба в чемпионате Германии достигла трёх игр. Для команды из Майнца это поражение стало вторым подряд.

«Байер», набрав 33 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» (27) — 11-е.

В 22-м туре «Майнц» на выезде встретится с «Вольфсбургом», а «Байер» на следующий день дома примет «Фортуну» из Дюссельдорфа.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
08 февраля 2019, пятница. 22:30 МСК
Майнц
Майнц
1 : 5
Байер
Леверкузен
0:1 – Венделл – 5, 1:1 – Куайсон – 9, 1:2 – Хавец – 19, 1:3 – Брандт – 30, 1:4 – Беллараби – 43, 1:5 – Брандт – 64
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