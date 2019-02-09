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«Рома» разгромила в гостях «Кьево»

«Рома» разгромила в гостях «Кьево»
Футбол / Италия

«Рома» в матче 23-го тура итальянской Серии А нанесла поражение «Кьево». Матч, проходивший в Вероне, завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Римляне открыли счёт уже на 9-й минуте встречи, точный удар удался Стефану Эль-Шаарави. Уже менее чем через 10 минут отличился Эдин Джеко, а точку в матче в начале второго тайма поставил Александар Коларов.
После этой победы «Рома» набрала 38 очков и вышла на четвёртое место, отодвинув на пятую строчку «Лацио». У обоих римских клубов — по 38 баллов. Шестое место с 36 очками занимает «Милан», но миланцы ещё не провели свой матч.

«Кьево» с 9 очками замыкает турнирную таблицу Серии А. От спасительной 17-й строчки веронцев отделяют 9 баллов.

Италия - Серия А. 23-й тур
08 февраля 2019, пятница. 22:30 МСК
Кьево
Верона
0 : 3
Рома
Рим
0:1 – Эль-Шаарави – 9, 0:2 – Джеко – 18, 0:3 – Коларов – 51
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