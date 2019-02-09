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Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Дижон»

Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Дижон»
Футбол / Франция

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Марсель». Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник хозяев Жордан Мари, отличившийся на 18-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Марселя» Марио Балотелли сравнял счёт. Победу команде Руди Гарсии принёс хавбек Лукас Окампос, забив на 73-й минуте.

«Марсель» одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции. Для «Дижона» это поражение стало пятым в последних семи матчах.

«Марсель», набрав 37 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Дижон» (20) — 16-е.

В следующем туре «Марсель» на своём поле примет «Амьен», а «Дижон» в гостях встретится с «Нимом». Обе игры состоятся 16 февраля.

Франция - Лига 1. 24-й тур
08 февраля 2019, пятница. 22:45 МСК
Дижон
Дижон
1 : 2
Марсель
Марсель
1:0 – Мари – 18, 1:1 – Балотелли – 56, 1:2 – Окампос – 73
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