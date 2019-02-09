Азмун прибыл в расположение «Зенита»

Новичок «Зенита» Сердар Азмун присоединился к команде из Санкт-Петербурга на сборе в Испании, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В зимнее трансферное окно 24-летний форвард перешёл в «Зенит» из казанского «Рубина».

Видео доступно на странице «Зенита» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Азмун забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В 17 встречах подопечные Сергея Семака одержали 11 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

12 февраля «Зенит» проведёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче». Игра состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и начнётся в 20:55 мск.