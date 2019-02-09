Президент Бразилии выразил соболезнования погибшим игрокам «Фламенго»

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил соболезнования погибшим в результате пожара игрокам юношеской команды «Фламенго» в Рио-де-Жанейро.

«Да утешит Господь их родных», — написал Болсонару в «Твиттере», разместив официальное заявление, в котором выражает солидарность с болью родственников погибших.

По данным СМИ, возгорание произошло в блоке базы, где проживают юные футболисты. Жертвами происшествия стали 10 человек. Среди них оказались четыре игрока академии, два молодых футболиста, которые проходили стажировку в команде, а также четыре сотрудника тренировочной базы. Трёх юных футболистов удалось спасти, они получили серьёзные травмы.

Матч между «Фламенго» и «Флуминенсе», который был запланирован на 9 февраля отменён из-за трагедии. В ближайшее время состоится встреча президентов клубов для определения новой даты встречи.