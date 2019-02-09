Гол Шюррле в матче «Бёрнли» – «Фулхэм» признан лучшим в АПЛ в январе

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила победителя в голосовании за автора лучшего гола января в чемпионате.

По итогам голосования самым красивым был признан гол полузащитника «Фулхэма» Андре Шюррле, который тот забил в гостевом матче 22-го тура с «Бёрнли». Немец красивым ударом поразил ворота соперника уже на 2-й минуте. Несмотря на это, лондонский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.

Арендное соглашение Шюррле с «Фулхэмом», который по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе добился выхода в английскую Премьер-лигу, рассчитано на два сезона — до лета 2020 года. После 25 туров лондонцы занимают в турнирной таблице АПЛ 19-е место с 17 очками в активе.

Немецкий футболист в нынешнем сезоне провёл 21 матч, где забил шесть мячей.