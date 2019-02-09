Невероятный сейв Миранте и три гола — в видеообзоре матча «Кьево» — «Рома»

«Рома» в матче 23-го тура итальянской Серии А нанесла поражение «Кьево». Матч, проходивший в Вероне, завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Римляне открыли счёт уже на 9-й минуте встречи, точный удар удался Стефану Эль-Шаарави. Уже менее чем через 10 минут отличился Эдин Джеко, а точку в матче в начале второго тайма поставил Александар Коларов.

Видео также доступно на «Чемпионате».

После этой победы «Рома» набрала 38 очков и вышла на четвёртое место, отодвинув на пятую строчку «Лацио». У обоих римских клубов — по 38 баллов. Шестое место с 36 очками занимает «Милан», но миланцы ещё не провели свой матч.

«Кьево» с 9 очками замыкает турнирную таблицу Серии А. От спасительной 17-й строчки веронцев отделяют 9 баллов.