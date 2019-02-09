Юмтити возобновил тренировки в «Барселоне» после травмы

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити восстановился после травмы и возобновил тренировки в каталонском клубе.
Напомним, что Юмтити из-за проблем с коленом не выходил на поле более двух месяцев. 24 ноября он отыграл все 90 минут в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), однако через несколько дней после матча вновь почувствовал дискомфорт в колене на тренировке. Медицинский штаб каталонского клуба настаивал на операции, но футболист предпочёл лечиться консервативным способом.
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25-летний Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании и отдал одну голевую передачу.
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