Жардим: Сала был сильной личностью и жил футболом

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отреагировал на подтверждение полицией смерти форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.

«Будучи тренером, я встречался с Эмилиано. Это игрок, который жил футболом. Он был сильной личностью. Это сильный игрок, он боец. Мне больше нечего сказать на этот счёт. Я приношу свои соболезнования его семье», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша. Операция по подъёму тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.