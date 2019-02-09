Гвардиола: «Реал» — не лучшая команда десятилетия в Европе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил мадридский «Реал» в свой топ-3 лучших команд десятилетия и отдал предпочтение «Баварии», «Ювентусу» и «Барселоне».



«Болельщики «Реала» говорят, что их команда является лучшей в Европе. «Реал» – не лучшая команда десятилетия в Европе, если считать национальные трофеи. «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» выиграли домашний чемпионат шесть или семь раз, а «Реал» – только два.



Уверен, Солари правильно поймёт мои слова. Полагаю, теперь фанаты «Реала» будут удовлетворены ответом», — цитирует испанского специалиста Goal.



Напомним», «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд. После 22 туров чемпионата Испании мадридцы занимают третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 42 очка. Они отстают от лидирующей «Барселоны» на восемь баллов.

Солари: «Реал» — лучший клуб в истории футбола