«Уфа» сыграет с ЦСКА на третьем сборе в Испании

«Уфа» на своём официальном сайте огласила список соперников и расписание товарищеских матчей, которые команда проведёт на третьем учебно-тренировочном сборе в Бенидорме. Уфимская команда проведёт 3 контрольных матча на сборе в Испании.



15 февраля подопечные Дмитрия Кириченко проведут матч с испанской «Альмерией». 19 февраля «Уфе» предстоит сыграть с «Локомотивом» из Тбилиси. В заключительной игре сбора «Уфе» будет противостоять московский ЦСКА, который также проводит сборы в Испании. О времени проведения матчей будет известно позднее.



В 17 турах «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит», в активе которого 34 очка.