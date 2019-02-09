«Атлетик» хочет вернуть Ф. Льоренте

«Атлетик» из Бильбао проявляет интерес к испанскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте, сообщает Football Espana со ссылкой на ESPN.

По данным источника, баскский клуб рассматривает вариант перехода форварда в летнее трансферное окно. Напомним, Льоренте уже играл за «Атлетик» с 2004 по 2012 год. Ранее Льоренте говорил, что не прочь вернуться в «Атлетик». Футболист может достаться баскам бесплатно, так как его контракт со «шпорами» истекает ближайшим летом.

33-летний Льоренте перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в 2017 году из «Суонси». Сумма трансфера составила € 15,1 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах английского национального чемпионата, стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.