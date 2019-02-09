Сарри: надеюсь, что я футбольный отец Игуаина

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» поделился мнением о нападающем Гонсало Игуаине, которого раньше тренировал в «Наполи».



«Надеюсь, что я его футбольный отец. Мы с ним одинаково мыслим, Гонсало отлично подходит для моего футбола. Это фантастическое чувство, мы доверяем друг другу. Думаю, Гонсало способен быстро реагировать на возникающие трудности, а это важно. Сейчас он действительно увлечён. Думаю, он может провести очень хороший сезон. У них отличная связь с Эденом Азаром. Считаю, что Игуаин способен стать важным игроком для „Челси“, — приводит слова Сарри ESPN.



Матч „Манчестер Сити“ — »Челси" состоится завтра, 10 февраля, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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