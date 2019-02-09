Клопп — о чемпионской гонке: мы должны быть агрессивными, но оставаться в рамках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионский титул.

«На этой неделе получил сообщение, и это ещё один признак того, что люди думают, будто я нуждаюсь в помощи, но большое спасибо, я в порядке. В последних 12 играх «Сити» потерял 10 очков, а мы — семь. Очевидно, что взгляд на ситуацию со стороны совершенно другой.



Единственное, что нам действительно нужно, — это футбол, страсть и правильная борьба. Мы должны быть агрессивными, но оставаться в рамках. Мы должны показать на поле, что готовы сражаться. Фанаты на трибунах тоже должны показать, что также готовы к борьбе. Никогда не сомневался в том, насколько важна поддержка болельщиков. В Германии мы называем это «выплеснуть всю душу». В этом случае по окончании сезона мы сможем признать, что отдали все силы", — приводит слова Клоппа Sky Sports.