Эмери: разница между первой тройкой АПЛ и «Арсеналом» велика

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что его команде сложно конкурировать с клубами, занимающими первые три места в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



«Конечно, есть команды лучше нас. Стоит признать, что мы являемся аутсайдерами в борьбе за первую четвёрку. Сейчас „Арсенал“ шестой, такова реальность. Мы всё ещё верим, что можем завершить сезон в четвёрке лучших, но прекрасно представляем, что это будет непросто. Разница между нами и первой тройкой, в которую входят „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“ и „Тоттенхэм“, велика. но что касается „Челси“ и „Манчестер Юнайтед“, мы способны навязать им борьбу», — приводит слова Эмери FourFourTwo.



Сегодня, 9 февраля «Арсенал» сыграет с «Хаддерсфилд Таун» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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