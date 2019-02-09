Аллегри публично сделал выговор Дибале на тренировке «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри недоволен поведением аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, гнев наставника вызвал тот факт, что Дибала покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку до окончания матча 22-го чемпионата Италии с «Пармой» (3:3), в котором так и не вышел на поле. На следующей тренировке после матча Аллегри публично отчитал форварда, которые принёс извинения. Несмотря на это, отношения между игроком и наставником в данный момент не самые хорошие.

За дальнейшим развитием ситуации следят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.