Тедеско — о матче с «Баварией»: иногда нужно уметь страдать

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией».



«Ждём этого матча с нетерпением. Конечно, сейчас „Шальке“ переживает не лучшие времена. У „Баварии“ нет по-настоящему слабых сторон, поэтому нам необходимо сконцентрироваться. В некоторых ситуациях нужно уметь страдать. Что касается состава, мы не будем вносить изменения. Матия Настасич идёт на поправку. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», — приводит слова Тедеско пресс-служба «Баварии».



Матч «Бавария» — «Шальке» состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:30 мск. «Бавария» набрала 42 очка за 20 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» (22) — на 12-м месте в таблице чемпионата Германии.

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