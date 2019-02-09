Л. Эрнандес: «Реал» делал предложение, но я считал себя обязанным «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Баварию», а также рассказал, что два года назад отказался перейти в мадридский «Реал».

«Это правда, в зимнее трансферное окно у меня было предложение из другого топ-клуба. Первое, что сделал, так это передал информацию «Атлетико». Они ясно дали понять, что это не тот вариант, который они хотели бы рассматривать. Но мы договорились обсудить всё по окончании сезона.



Знаю, что клуб хочет сохранить меня. Но они также сообщили, что с уважением отнесутся к любому решению, которое приму.

Примерно два года назад «Реал» сделал мне интересное предложение, но в то время я считал, что многим обязан «Атлетико»", — приводит слова Эрнандеса AS.