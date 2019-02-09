Селихов: надеюсь, недопонимание между игроками «Спартака» и фанатами в прошлом

Вратарь «Спартака» Александр Селихов выразил надежду, что команде удастся наладить взаимоотношения с болельщиками.



«Всегда хочется, чтобы мы — команда и болельщики — были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами», — приводит слова Селихова Bobsoccer.

Напомним, в прошлом году болельщики «Спартака» неоднократно требовали от клуба расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым.

После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут на своём поле с «Краснодаром» 3 марта.