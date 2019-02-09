Ковач: скорее всего, Нойер пропустит матч с «Шальке»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04».



«Бавария» показала характер в матче Кубка Германии. 120 минут не стали проблемой для команды. Такого же настроя ожидаю от «Баварии» в матче с «Шальке». Что касается Нойера, мы предоставляем игроку право решать, готов ли он сыграть. Он не смог участвовать в матче с «Гертой». Скорее всего, не увидим Мануэля на поле и в игре с гельзенкирхенцами. Учитывая скорую встречу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, мы не хотим рисковать футболистом", — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенской команды.



Матч «Бавария» — «Шальке» состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:30 мск.

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