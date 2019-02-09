Далглиш: Клоппу нужно выдать «Оскар»

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш оценил шансы мерсисайдцев в борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионский титул в Премьер-лиге.

«Гвардиола сказал, что хочет быть на месте „Ливерпуля“? Не слушайте его, он на своём месте, а мы — на своём. Наша судьба в наших руках. Подобные вещи часто случаются в конце сезона, это психологическая война. Имеет значение только то, что происходит на поле. В этом сезоне в большинстве матчей мы действовали правильно. Если продолжим в том же духе, будем счастливы.

Клопп нервничает? Тогда ему нужно выдать «Оскар», так как я этого не заметил. Клопп является лучшим тренером для «Ливерпуля», какой только мог быть. Думаю, нервничать — это нормально в данной ситуации. Прошло почти 29 лет, с тех пор как мы выигрывали чемпионский титул. Это почти полтора поколения, очень долгое ожидание", — приводит слова Далглиша The Telegraph.