«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 9 февраля, на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу команд обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистентами главного судьи будут Эдвард Смарт и Мик Макдоноу. В качестве резервного рефери выступит Грэм Скотт.



«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков в 25 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (17) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице чемпионата Англии. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» (1:0), а «Фулхэм» на выезде уступил «Кристал Пэлас» (0:2).