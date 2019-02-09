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СМИ: Марокко заплатит € 450 тыс. Аргентине за участие Месси в товарищеской игре

СМИ: Марокко заплатит € 450 тыс. Аргентине за участие Месси в товарищеской игре
Футбол / Южная Америка

Федерация футбола Марокко готова заплатить € 450 тыс. Футбольной ассоциации Аргентины за участие в товарищеском матче нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает AS.

Товарищеский матч сборных Марокко и Аргентины состоится 26 марта на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате. Ранее сообщалось, что Месси намерен в ближайшее время вернуться в национальную команду Аргентины.

Напомним, Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира — 2018, где его команда дошла до 1/8 финала и со счётом 3:4 уступила будущему чемпиону в лице команды Франции. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 65 голов в 128 матчах.

СМИ: Месси вернётся в сборную Аргентины
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