Азмун: соответствовать требованиям Бердыева — трудная задача

Нападающий Сердар Азмун, перешедший из «Рубина» в «Зенит», рассказал о работе с наставником казанской команды Курбаном Бердыевым.



«После Кубка Азии мне нужен был небольшой отдых. Руководство и тренерский штаб «Зенита» пошли навстречу и разрешили несколько дней провести дома. Кроме того, нужно было решить вопрос с визой. Когда дела с паспортом уладили, я первым же рейсом примчался в Испанию.



У меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым. Мне было комфортно тренироваться под его руководством. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Но соответствовать требованиям Курбана Бекиевича — задача трудная.



Рад присоединиться к такому большому клубу, как „Зенит“. Обещаю, что буду делать все от меня зависящее, чтобы порадовать болельщиков «Зенита» в будущем», — сказал Азмун в интервью клубной пресс-службе.



Азмун подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. В текущем сезоне нападающий провёл в чемпионате России 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.