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«Атлетико» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

«Атлетико» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Испания

Сегодня, 9 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в матче 23-го тура чемпионата Испании встретятся мадридские клубы «Атлетико» и «Реал». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. В качестве ассистентов главного судьи выступят Хавьер Агилар Родригес и Франсиско Хавьер Мартин Гарсия. Резервный рефери — Альберт Катала Ферран.

После 22 туров «Атлетико», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал» (42) занимает третье место. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал» на «Чемпионате».

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