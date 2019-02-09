«Атлетико» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 9 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в матче 23-го тура чемпионата Испании встретятся мадридские клубы «Атлетико» и «Реал». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. В качестве ассистентов главного судьи выступят Хавьер Агилар Родригес и Франсиско Хавьер Мартин Гарсия. Резервный рефери — Альберт Катала Ферран.

После 22 туров «Атлетико», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал» (42) занимает третье место. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал» на «Чемпионате».