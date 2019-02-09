Селихов: сапожник сделал вырез, играю практически с открытой пяткой

Вратарь «Спартака» Александр Селихов, недавно восстановившийся после тяжёлой травмы, рассказал о самочувствии.

«Боязни, честно говоря, не испытывал. Хотя были непривычные ощущения. После матча на турнире в Катаре с московским «Локомотивом», который провел целиком, нога дала о себе знать. Да и в целом что-то утомился.



Что касается психологического состояния, то была не боязнь, а некоторое опасение в моментах, когда надо было сыграть на выходе. Но это преодолимо. В целом спокойно работаем, тренируемся. Нужно набирать ещё больше кондиций», — приводит слова Селихова Bobsoccer.

На сборах голкипер играл в специальной бутсе на травмированной ноге.



«Сапожник сделал вырез, так что играю практически с открытой пяткой. Это для того, чтобы не было трения. В бутсе нога лежит плотно, и оттого бывают болевые ощущения.



Долго ли ещё так играть? Общался с Владиславом Куликом, который сейчас за «Анжи» играет и у которого была такая же травма. Он сказал, что полтора года испытывал дискомфорт», — сказал Селихов.

Также голкипер вспомнил об ощущениях, когда получил травму.

«Произошёл какой-то щелчок. В первый момент решил, что за что-то зацепился или что-то меня ударило сзади. Обернулся — никого нет. Попытался встать, а нога будто проваливается. Или как бы на каблуке стоит. Непонятное ощущение…



Физиотерапевт и доктор пришли в раздевалку и велели без промедлений ехать на МРТ, но при этом добавили: «И без того ясно, что операции не избежать», — добавил вратарь.