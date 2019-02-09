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«Атлетико» — «Реал». 09 февраля. Смотреть онлайн
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18:00 Мск
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Куртуа: если фанаты «Атлетико» швырнут в меня что-нибудь, это придаст мотивации

Куртуа: если фанаты «Атлетико» швырнут в меня что-нибудь, это придаст мотивации
Футбол / Испания

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Напомним, бельгиец выступал в стане «матрасников» на протяжении трех сезонов и провёл за клуб 154 матча.

«Когда кто-то из болельщиков крикнул мне на улице „Вперёд, «Атлетико»!“, я не испытал негативных эмоций. Всё ограничивается агрессией в социальных сетях или плевками. Мне всё равно. Если это делает их счастливыми, пусть так будет. Если во время матча фанаты „Атлетико“ швырнут мне что-то в голову, это никак на меня не повлияет. Лишь придаст мотивации», — приводит слова Куртуа Het Nieuwsblad.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

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