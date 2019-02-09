Куртуа: если фанаты «Атлетико» швырнут в меня что-нибудь, это придаст мотивации

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Напомним, бельгиец выступал в стане «матрасников» на протяжении трех сезонов и провёл за клуб 154 матча.



«Когда кто-то из болельщиков крикнул мне на улице „Вперёд, «Атлетико»!“, я не испытал негативных эмоций. Всё ограничивается агрессией в социальных сетях или плевками. Мне всё равно. Если это делает их счастливыми, пусть так будет. Если во время матча фанаты „Атлетико“ швырнут мне что-то в голову, это никак на меня не повлияет. Лишь придаст мотивации», — приводит слова Куртуа Het Nieuwsblad.



Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

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