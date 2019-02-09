Селихов: в «Спартаке» нет равнодушных, и это самое важное

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о планах на вторую часть сезона.
«Соскучился по большому футболу. Мечтаю сыграть официальный матч и жду не дождусь, когда это произойдёт. И, конечно, надеюсь, что команда будет показывать интересную игру и побеждать.
Говорят, как начнёшь, так и пойдёт. Будем стараться. Равнодушных в команде нет, и это самое важное», — приводит слова Селихова Bobsoccer.
Напомним, 24-летний Селихов в мае прошлого года получил разрыв ахиллова сухожилия и был вынужден перенести операцию. Сроки восстановления голкипера составили около девяти месяцев. В нынешнем сезоне он пока не провёл ни одного матча.
После 17 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков.
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