Зырянов: академия «Зенита» работает должным образом

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов подвёл итоги сбора команды в Турции.

«Сбор мы провели замечательно. Правда, немного подкачала погода, часто шли дожди. Но когда поля были закрыты для тренировок, мы занимались в зале. В специально подготовленном для нас зале выполняли прыжковую работу. Практически все, что запланировали на первый сбор, было выполнено. Самое главное, было просмотреть потенциальных новичков и ребят из академии, которые впервые поехали на сборы с молодёжной командой. Отмечу, что все они занимались с большим усердием и оставили приятное впечатление.

В плане направленности на первом сборе мы занимались развитием физических качеств у ребят. Конечно, совершенствовали и технико-тактические элементы как в обороне, так и в атаке. Ребята должны понять, что молодёжное первенство это уже далеко не чемпионат города или первенство России среди ровесников, а более серьёзный турнир.

Так что я доволен, как всё прошло на первом сборе. Если бы ещё погода позволяла каждый день тренироваться на поле, было бы вообще замечательно.



Как проявили себя игроки академии 2002 года рождения? Не скажу, что их уровень подготовленности сильно отличается от футболистов на год старше. Может быть, им пока в силу возраста не хватает физических качеств, но в игровом плане они выглядят очень хорошо. Наша «Газпром»-академия работает должным образом, поэтому футболисты оттуда приходят к нам уже хорошо подготовленными, что очень приятно. Что касается шансов, они есть у всех. Если футболист 2002 года рождения проявит себя в тренировочном процессе и в контрольных матчах, естественно, будем рассчитывать на него в том числе и как на игрока основного состава", — приводит слова Зырянова официальный сайт клуба.