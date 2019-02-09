Фонсека: «Шахтёр» не хотел продавать Ракицкого, он сам выразил желание уйти

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит».



«В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.



Однако нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это действительно был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба и выразил желание уйти.



Он решил, что это будет хорошая возможность для него, захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам», — приводит слова Фонсеки сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

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