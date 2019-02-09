«Бавария» намерена приобрести 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах полузащитника «Монако» Ганнибала Межбри, сообщает Bild.



По информации источника, 16-летний французский футболист изъявил желание покинуть структуру «Монако», где выступает за молодёжную команду. Отец Межбри также отметил желание сына уйти из стана монегасков в ближайшее время. Контракт Межбри с «Монако» рассчитан до 2021 года. Также полузащитник выступает в составе молодёжной сборной Франции.



«Монако» набрал 18 очков в 23 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером французской Лиги 1 на данный момент является «ПСЖ», в активе которого 56 очков в 21 матче. «Бавария» (42) занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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