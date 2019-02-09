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«Фиорентина» — «Наполи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

«Фиорентина» — «Наполи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Италия

Сегодня, 9 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 23-го тура итальянской Серии А. Встретятся «Фиорентина» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистентами главного судьи выступят Сержио Рангетти и Муаро Вивенци. Резервным рефери на матч назначен Маурицио Мариани.

«Наполи» набрал 51 очко в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (31) располагается на 9-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 60 очков в 22 матчах.

Прямая видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Наполи» на «Чемпионате»

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