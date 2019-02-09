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«Хетафе» обыграл «Сельту» в домашнем матче Примеры

«Хетафе» обыграл «Сельту» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Сельту». Встреча команд проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 2-й минуте счёт открыл защитник «Сельты» Нестор Араухо. На 37-й минуте главный арбитр встречи показал две жёлтые карточки нападающему гостей Максимилиано Гомесу, который был вынужден покинуть поле. На 39-й минуте форвард «Хетафе» Хайме Мата успешно реализовал пенальти. Во втором тайме нападающий «Хетафе» Хорхе Молина вывел команду вперёд, отправив мяч в ворота «Сельты». В концовке матча Мата оформил дубль.

«Хетафе» набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (24) располагается на 16-м месте в таблице испанской Примеры.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2019, суббота. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
3 : 1
Сельта
Виго
0:1 – Араухо – 2, 1:1 – Мата – 39 (пен), 2:1 – Молина – 62, 3:1 – Мата – 81
Удаления: нет – Гомес, 37
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