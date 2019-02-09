Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фулхэм»

«Манчестер Юнайтед» в стартовом матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Фулхэму». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте счёт открыл Поль Погба. Менее чем через 10 минут преимущество гостей удвоил Антони Марсьяль, а в середине второго тайма Погба оформил дубль, реализовав пенальти.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и вышел на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» опережают «Челси», занимающий пятое место, на одно очко, но лондонцы ещё не провели матч. 10 февраля, в воскресенье, они сыграют с «Манчестер Сити».

«Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лондонцы набрали 17 очков, от спасительного 17-го места их отделяет 7 очков.