Фавр из-за болезни пропустит матч «Боруссии» Д с «Хоффенхаймом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр из-за простуды не сможет руководить своей командой в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом». На тренерской скамейке швейцарского специалиста заменят помощники Манфред Штефес и Эдин Терзич, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Матч «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» состоится сегодня, 9 февраля. Встреча будет проходить на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Боруссия» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков. Дортмундцы опережают «Боруссию» Мёнхенгладбах и «Баварию» на семь баллов. «Хоффенхайм» с 29 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице.