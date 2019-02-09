«Атлетико» — «Реал»: Мората выйдет в стартовом составе «матрасников»

Тренерские штабы «Атлетико» и «Реала» определились с составами на матч 23-го тура испанской Примеры.
«Атлетико»: Облак, Арьяс, Эрнандес, Хименес, Годин, Сауль, Парти, Лемар, Корреа, Гризманн, Мората.
Запасные: Адан, Луис, Хуанфран, Эрнандес, Витоло, Калинич, Мольехо.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
Запасные: Навас, Начо, Марсело, Асенсио, Себальос, Мариано, Бэйл.
Мадридское дерби состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и прямую видеотрансляцию встречи.
«Атлетико», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал» (42) — третье.
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