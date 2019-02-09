Болельщики «Атлетико» планируют забросать Куртуа игрушечными крысами

Болельщики «Атлетико» планируют устроить горячий приём голкиперу «Реала» Тибо Куртуа во время матча 23-го тура испанской Примеры, который состоится на стадионе «Ванда Метрополитано». Поклонники «Атлетико» устроили акцию перед стадионом. На доску с фамилией Куртуа они выложили игрушечных крыс. Также болельщики плевали на плашку бывшего голкипера «Атлетико» и разливали на неё пиво, сообщает The Sun.

Куртуа провёл два сезона в аренде в «Атлетико». После того как сыграл 100 матчей за испанский клуб, ему установили именную плашку, которая и привлекла внимание фанатов.

Болельщики на предматчевой разминке освистали бельгийского голкипера. Также они планируют забрасывать его игрушечными крысами во время матча. Куртуа заявил, что негатив со стороны болельщиков мотивирует его.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 9 февраля. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Куртуа: если фанаты «Атлетико» швырнут в меня что-нибудь, это придаст мотивации