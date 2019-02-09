Погба: забивать здорово, но важнее выигрывать матчи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал комментарий после выездного матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:0). Француз провёл на поле 74 минуты и оформил дубль.

«Думаю, у нас бывали матчи, когда мы играли лучше, но не забивали три гола. В первом тайме мы не контролировали игру, но сумели дважды отправить мяч в ворота соперника. Затем забили в третий раз и взяли матч под контроль.

Всегда говорю, что мы должны играть вместе. Нужно вместе атаковать, вместе защищаться и помогать друг другу.

Хорошая атмосфера помогает команде. Мне нравится больше времени проводить в чужой штрафной. Это даёт мне больше шансов забить.

Мне кажется, Уле-Гуннар Сульшер просто остаётся собой. Он даёт возможность всем наслаждаться футболом и придаёт уверенность каждому.

Нам предстоит пройти ещё долгий путь. Впереди много больших игр. В следующем матче мы встретимся с «ПСЖ», а затем нужно попытаться взять три очка в игре АПЛ.

Всегда здорово забивать, но важнее выигрывать матчи. Когда забиваешь, но не выигрываешь, испытываешь другие чувства», — приводит слова Погба BBC.