Из-за акции протеста фермеров «Кальяри» может опоздать на матч с «Миланом»

Футболисты «Кальяри» оказались заблокированными на тренировочной базе. Здание окружили местные фермеры, протестующие из-за цен на молоко, сообщает Football Italia.

Игроки «Кальяри» должны были выехать в аэропорт, чтобы отправиться на очередной матч Серии А с «Миланом». Из-за протестующих футболисты не смогли покинуть тренировочную базу. Около сотни участников акции припарковали автомобили на въезде, а также выливают молоко на дорогу.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Мауро Коссу

На место происшествия прибыли полицейские. Протестующие требуют, чтобы им разрешили провести переговоры с футболистами, тренерами и руководством клуба. Они хотят, чтобы «Кальяри» отказался от матча с «Миланом», который состоится завтра, 10 февраля.

Фермеры согласились выпустить автобус с командой только после того, как несколько игроков «Кальяри» заверили протестующих в поддержке.