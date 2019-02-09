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Сиссоко: верю, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в нынешнем сезоне

Сиссоко: верю, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в нынешнем сезоне
Футбол / Англия

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко выразил мнение, что лондонцы сохраняют шансы на выигрыш английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Тоттенхэм» не так далеко от лидеров. Если люди хотят говорить о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», это только лучше. Мы будем идти своей дорогой. Постараемся выиграть, а там посмотрим, что получится.

В любом случае, будем бороться до конца, выполнять свою работу. Может, в итоге всё и сложится хорошо. И да, считаю, мы можем выиграть чемпионат, у нас отличная команда.

До конца сезона остаётся 13 матчей, в них будет разыграно много очков. Но каждая игра будет важна, надеюсь, мы сможем выиграть все матчи», — приводит слова Сиссоко The Sun.

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующих «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на пять очков.

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