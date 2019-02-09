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«Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут

«Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут
Футбол / Германия

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:3.

В первом тайме «Боруссия» забила дважды — отличились полузащитники Джейдон Санчо и Марио Гётце. В начале второй половины защитник Рафаэл Геррейру увеличил преимущество дортмундцев до трёх мячей. В середине второго тайма нападающий «Хоффенхайма» Исак Бельфодиль сократил разницу в счёте. В течение следующих 12 минут защитник гостей Павел Кадержабек и Бельфодиль забили по одному голу и принесли своей команде ничью.

«Боруссия», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Хоффенхайм» (30) занимает 9-е место.

Другие результаты 21-го тура

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» — 0:0

«Боруссия» М — «Герта» — 0:3

«Ганновер-96» — «Нюрнберг» — 2:0

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 3:3.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
3 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 – Санчо – 32, 2:0 – Гётце – 43, 3:0 – Геррейру – 66, 3:1 – Бельфодиль – 75, 3:2 – Кадержабек – 83, 3:3 – Бельфодиль – 87
Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0 : 3
Герта
Берлин
0:1 – Калу – 30, 0:2 – Дуда – 56, 0:3 – Зельке – 76
Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
2 : 0
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 – Мюллер – 45+5, 2:0 – Мюллер – 77
Удаления: нет – Райн, 11
Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
3 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 – Руссийон – 11, 1:1 – Грифо – 37, 1:2 – Вегорст – 63 (пен), 2:2 – Петерсен – 70, 2:3 – Штеффен – 74, 3:3 – Вальдшмидт – 87
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