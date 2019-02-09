«Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом», пропустив 3 гола за 12 минут

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:3.

В первом тайме «Боруссия» забила дважды — отличились полузащитники Джейдон Санчо и Марио Гётце. В начале второй половины защитник Рафаэл Геррейру увеличил преимущество дортмундцев до трёх мячей. В середине второго тайма нападающий «Хоффенхайма» Исак Бельфодиль сократил разницу в счёте. В течение следующих 12 минут защитник гостей Павел Кадержабек и Бельфодиль забили по одному голу и принесли своей команде ничью.

«Боруссия», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Хоффенхайм» (30) занимает 9-е место.

Другие результаты 21-го тура

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» — 0:0

«Боруссия» М — «Герта» — 0:3

«Ганновер-96» — «Нюрнберг» — 2:0

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 3:3.