«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в турнирной таблице

«Ливерпуль» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Борнмут». Встреча, проходившая на «Энфилде», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Ливерпуль» открыл счёт на 24-й минуте, отличился Садио Мане. Ещё через 10 минут преимущество хозяев удвоил Жоржиньо Вейналдум. Сразу после перерыва точку в матче поставил Мохамед Салах.

Мерсисайдцы набрали 65 очков и вернулись на первое место. На втором в турнирной таблице АПЛ — «Манчестер Сити», действующие чемпионы Англии набрали 62 очка. Завтра, 10 февраля, «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ сыграет с «Челси». «Борнмут» (33) занимает 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Борнмут» будет принимать «Вулверхэмптон».