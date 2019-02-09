«Реал» нанёс поражение «Атлетико» и одержал пятую победу подряд в Примере

«Реал» в матче 23-го тура испанской Примеры нанёс поражение «Атлетико». Мадридское дерби, проходившее на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилось победой гостей со счётом 3:1.

Гости открыли счёт на 13-й минуте. После углового Серхио Рамос скинул мяч головой Каземиро, а бразилец ударом через себя с близкого расстояния пробил голкипера «Атлетико». Хозяева отыгрались на 25-й минуте, Антуан Гризманн реализовал выход один на один. В концовке первого тайма Винисиус Жуниор заработал пенальти для «Реала», его точно исполнил Серхио Рамос. Третий мяч «Реал» забил в середине второго тайма, точный удар удался Гарету Бэйлу. «Атлетико» заканчивал матч в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Томас Парти.

«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» (44) занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», матч состоится завтра, 10 февраля.