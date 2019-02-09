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«Реал» нанёс поражение «Атлетико» и одержал пятую победу подряд в Примере

«Реал» нанёс поражение «Атлетико» и одержал пятую победу подряд в Примере
Футбол / Испания

«Реал» в матче 23-го тура испанской Примеры нанёс поражение «Атлетико». Мадридское дерби, проходившее на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилось победой гостей со счётом 3:1.

Гости открыли счёт на 13-й минуте. После углового Серхио Рамос скинул мяч головой Каземиро, а бразилец ударом через себя с близкого расстояния пробил голкипера «Атлетико». Хозяева отыгрались на 25-й минуте, Антуан Гризманн реализовал выход один на один. В концовке первого тайма Винисиус Жуниор заработал пенальти для «Реала», его точно исполнил Серхио Рамос. Третий мяч «Реал» забил в середине второго тайма, точный удар удался Гарету Бэйлу. «Атлетико» заканчивал матч в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Томас Парти.

«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» (44) занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», матч состоится завтра, 10 февраля.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Каземиро – 16, 1:1 – Гризманн – 25, 1:2 – Рамос – 42 (пен), 1:3 – Бэйл – 74
Удаления: Парти, 80 – нет
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