Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» ничью в матче с «Викторией» Пльзень

В матче 20-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Викторию» Пльзень. Встреча прошла в Млада-Болеславе на стадионе «Адидас-Арена — Местски» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Виктории» Жан-Давид Богёйль, отличившийся на 37-й минуте. В середине второго тайма российской форвард «Млады» Николай Комличенко сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Виктория» Пльзень, набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Млада Болеслав» (23) — 11-е.

Комличенко возглавляет гонку бомбардиров чешского первенства. 23-летний россиянин забил 19 мячей в 19 матчах. Второе место занимает полузащитник пражской «Славии» Мирослав Стох, в активе которого 11 голов в 19 встречах.