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Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» ничью в матче с «Викторией» Пльзень

Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» ничью в матче с «Викторией» Пльзень
Футбол / Прочие турниры

В матче 20-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Викторию» Пльзень. Встреча прошла в Млада-Болеславе на стадионе «Адидас-Арена — Местски» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Виктории» Жан-Давид Богёйль, отличившийся на 37-й минуте. В середине второго тайма российской форвард «Млады» Николай Комличенко сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Виктория» Пльзень, набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Млада Болеслав» (23) — 11-е.

Комличенко возглавляет гонку бомбардиров чешского первенства. 23-летний россиянин забил 19 мячей в 19 матчах. Второе место занимает полузащитник пражской «Славии» Мирослав Стох, в активе которого 11 голов в 19 встречах.

Чехия - Высшая лига. 20-й тур
09 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Млада Болеслав
Болеслав
1 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень
0:1 – Богёйль – 37, 1:1 – Комличенко – 75 (пен)
5 россиян, которых забрали в Европу этой зимой
И речь не о ноунеймах.
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